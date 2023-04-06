大陸5日對外宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，今（6）日下午「海巡06」救助船行動轉為活躍，海洋委員會6日表示，為防止大陸以過當行為危及我管轄海域的國人航行自由與安全，已由海巡署派遣所屬新竹艦持續對該船保持海上監控，堅定捍衛主權及維護我海域安全。

海委會重申，海委會及海巡署將堅守崗位，也期待大陸不要有任何過當之舉，侵害我國主權，破壞區域的和平穩定。