配合行政院市區公車全面電動化政策，台北市自2018年起將柴油公車逐步汰換為電動公車，目前包含和平幹線、民權幹線、信義幹線、羅斯福路幹線及中山幹線等18條路線，均有電動公車上路營運，總數達366輛，更位居全國第一，預估6月再增加路線及充電站，年底達650輛。

公運處指出，為提供足夠的動力來源及調度空間，充電站設置是推動電動公車所面臨的重要課題，公車場站一般被視為鄰避設施，加上雙北土地寸土寸金，業者尋覓適當土地作為充電場站不易，另部分公車場站位處供電瓶頸區域，更使業者面臨困境。

公運處說明，為突破上述情形，市府已於都市計畫留設必要的交通用地空間作為公車場站使用，另協助媒合閒置公有土地及業者需求，今年亦將與台北捷運公司合作，規劃於捷運北投機廠設置共享場域，增進資源利用；另針對充電問題，公運處輔導業者陸續引進智慧充電排程系統，透過自動化技術儘量安排於離峰時段充電，降低尖峰負荷。

綜合規劃科長張元榜透露，6月將有大宗路線汰換為電動公車，並增加充電站，以年底達650輛電動公車為目標，逐步朝市區公車2030年全面電動化方向邁進。