搶攻母親節孝親商機，台北萬豪酒店推出兩款絕美母親節蛋糕，糅合「巧克力界愛馬仕」法國法芙娜巧克力、「奶油界勞斯萊斯」法國蒙太古奶油、日本中澤鮮奶油、英國皇室御用唐寧皇家伯爵茶及新鮮草莓等元素，精心打造兩款期間限定母親節蛋糕，包含外型純白高雅的「伊莉莎白」伯爵茶香慕斯蛋糕5吋、吸睛禮物盒造型「濃芋馨情」鮮奶油芋香蛋糕6吋，每顆售價980元。將感恩化作甜蜜獻禮，傾訴對摯愛母親的情意。4月10日至5月14日開放訂購。

台北萬豪酒店點心房主廚曾仕斌發揮巧思，推出兩款兼具質感與口感的精品級蛋糕。輕奢質感系「伊莉莎白」慕斯蛋糕5吋，售價980元。靈感來自記憶中媽媽化妝桌上的珍珠項鍊，主廚將其幻化為甜點元素，以鬆軟可口的唐寧皇家伯爵茶杏仁蛋糕為基底，內餡以新鮮柳橙汁、小農百花蜂蜜及檸檬萊姆醬熬煮成的酸甜蜂蜜香橙凍，夾入以唐寧皇家伯爵茶及法國法芙娜牛奶巧克力製成的伯爵茶奶餡及伯爵茶甘納許，帶有些許佛手柑馥郁香氣，最底層則是鋪上以可可脆片、榛果碎、榛果醬製成的沙布蕾脆餅，外層包覆輕盈可口馬斯卡彭起司優格慕斯，最後以白巧克力製成的潔白珍珠妝點，茶香和巧克力香在口中織成甜美絕妙的風味，層次豐富卻不失清爽，獻給氣質高雅的母親。

另一款絕美視覺系「濃芋馨情」鮮奶油蛋糕6吋，售價980元，是款強調「好看又好吃」、「傳統結合創新」的造型蛋糕，最大亮點為使用法芙娜白巧克力悉心打造的粉嫩芋香紫禮物盒，打造掀開禮物盒的驚喜感，搭配精心設計的擬真緞帶十分吸睛。主廚以台灣傳統慶生過節必備的鮮奶油蛋糕為靈感，以杏仁海綿蛋糕為基底，創意發想將內餡加入Q彈白玉珍珠，並融合日本中澤鮮奶油、「奶油界勞斯萊斯」之稱的法國蒙太古奶油和台灣檳榔心芋，並將新鮮芋頭丁與手打香芋奶餡以1：2比例製成香濃厚實芋泥餡，蛋糕上層以新鮮草莓、藍莓與金箔妝點。宛如將滿滿心意蘊藏禮物盒內，入口香濃綿密細緻，滿足視覺與味覺的雙重享受。