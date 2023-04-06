呂思緯（鼓鼓）6日出席Hit Fm聯播網4月hito大台柱的活動，宣傳新創作專輯《跳舞在米蘭》。他創作新歌〈當我變成我們〉歌曲描寫「十年」情感的歌曲，是送給粉絲也獻給每對愛情長跑的情侶；而他與女友大元交往10年，今日大方認愛，坦言，之前聽到大元無意間問說：「我變老了嗎？」他馬上回覆：「沒有啊。」但這句話卻重擊他內心，更讓他在深夜是突然崩潰爆哭。

他說：「為什麼會，她會覺得老了嗎？感覺這責任在於我。」更感嘆，「有時候人生一直在走，忙著下一步計畫，忘記忽略到很重要的事情，每一個時期的每一個樣子、每一個階段的她都是很美好，但美好隨著時間改變，每一個階段把美好保存下來是很難。」

鼓鼓近6日出席電台活動，造型帥氣。（粘耿豪攝）

他今坦承，2人對未來皆有共識，也正在往相同目標邁進，「我自己有我的步調，但就是需要一點時間，最後它會是一個很棒的事」。想求婚方式？他直言，「我不是非常了解女生，但不會把自己放在第一個，還需要點時間」，不過未來一定會舉辦婚禮，希望2人可以被全世界祝福，至於想幾年內完婚？他說，沒有特別去想。