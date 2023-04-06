旗山區南勝社區總幹事張忠雄說，現在正值著果時期，不少有著小果粒的荔枝已紛紛落果，天氣再持續乾燥下去，恐怕全部落光光。(林雅惠攝)

旗山區南勝社區總幹事張忠雄說，現在正值著果時期，不少有著小果粒的荔枝已紛紛落果，天氣再持續乾燥下去，恐怕全部落光光。(林雅惠攝)

高雄玉荷包荔枝近幾年受到氣候影響，收成普遍不佳，農民期待今年能有好收成，不過南部乾旱多時，有結果的荔枝因為沒有水分滋潤，已經開始落果，農民表示，再不下雨，今年荔枝恐怕收成少，甚至全落果無法收成。

高雄荔枝以大樹區為產地來源最大宗，栽種面積約2000公頃，占高雄市的80％，其他包括旗山及杉林區也有生產荔枝。早期高雄市以黑葉荔枝栽種較多，隨著栽植技術進步，玉荷包荔枝具有肉厚、皮薄、汁甜等優點，受到民眾喜愛，近年逐漸成為栽種主流。

大樹區休閒農業發展協會理事長謝坤淞表示，大樹玉荷包荔枝今年花開不錯，但目前處於著果時期，卻因乾旱缺水無法結果或僅結小果，也因為氣候炎熱乾燥，果實無法吸收水分，開始紛紛落果，若再不下雨，今年荔枝農民收成恐怕全軍覆沒。

謝坤淞指出，大樹區荔枝農民因應缺水，已有一半農民利用灌溉水源來供給荔枝樹足夠水分，以利其生長，不過位於山坡地農民則無法取得灌溉水源，收成與否只好跟上天搏鬥，天乾地燥也只能眼睜睜看著荔枝落果，心血付諸流水。

位於旗山區南勝社區居民也多以種植荔枝維生，社區總幹事張忠雄表示，去年荔枝開花期碰到連續降雨，導致落花，其次因南風強盛導致落果，嚴重影響整體產量，不少農民期待今年能有好收成。

不過，張忠雄說，現在正值著果時期，不少有著小果粒的荔枝已紛紛落果，天氣再持續乾燥下去，恐怕全部落光光，他形容，工人難請，加上落果不斷，農民恐怕最後放棄採收。

張忠雄表示，他本身就種植6甲多面積的荔枝，目前有結果的不到一半，這個月若再不下雨，農民期待的一年一收荔枝，最後恐怕受到影響，甚至呈現落空。