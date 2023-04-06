新竹市立棒球場改善工程持續進行，市府也已成立棒球場工程體檢會，預計4月將大規模開挖，同時也將同步進行排水與土層改善，而今天是進入4月的第1個上班日，外界關心市府何時將開挖，市長高虹安6日表示，相關工程都在努力推進當中，有結果將會跟市民報告。

斥資12億重建的新竹棒球場因出現包括排水等多項缺失，雖然前市府努力改善，但市長高虹安上任後，又在草皮土層挖出小磚塊和電線等物，導致新竹棒球場遲遲無法使用，雖然府再成立工程體檢會，對球場深入體檢，但進度過於緩慢，讓球迷開始有些躁動。

而棒球場工程體檢會議之前已舉行2次會議，決議將在3月下旬起以點狀、帶溝狀、面狀3種挖掘方式進行檢測，釐清回填土壤切斷面的分層構造厚度、各分層洩水波度、土壤物理性質及滲透性試驗，以及是否有不符合契約約定的異常比例的異物及廢棄物等，而在挖掘的同時，也將作土層排水的改善工程，希望讓球場盡早啟用。

不過，高虹安在3月底曾表示，已經跟廠商進行試挖掘作業，4月會有擴大規模挖掘，而今天是4月的上班首日，外界關心何時開挖，高虹安今天受訪表示，相關的會議與工程，市府都在努力的推進當中，如果有重要的時間點，會再跟大家報告。