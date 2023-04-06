立法院內政委員會6日至新北市北海岸考察「海洋地方創生」實施情形，參與的委員包含莊瑞雄委員及賴品妤委員；海洋委員會則由主任委員管碧玲率領業務承辦同仁陪同考察，並回應相關問題。

立法院內政委員會至海洋驛站龍門分站參訪(海洋委員會提供)

管碧玲指出地方創生是國家重要的政策，強調發展以人為本的地方產業，創造就業人口，促進人口回流。海委會配合政策，自110年起，特別成立「海洋產業創生輔導團」，成員包含產、學、研各領域的專家學者，每年至少擇3個地點前往輔導，協助地方政府找出地方具發展潛力的海洋產業，並提供所需資源，以振興地方經濟及創造就業，近兩年來足跡遍及新北、桃園、彰化、雲林、高雄及花蓮等地。

內政委員會到和美漁港體驗珊瑚復育活動(海洋委員會提供)

海委會為引導各地方政府積極推動海洋事務，近年以「建全海洋遊憩管理機制」、「規劃海洋空間，營造多元和諧的產業環境」、「推動海洋地方創生」、「輔導海洋產業，發展藍色經濟」四大面向，針對地方政府所提具有創意的海洋事務發展計畫，也會給予支持及補助。臺灣北海岸及東北角海洋資源豐富，海委會自110年起，每年持續補助新北市政府推動北海岸及東北角海洋觀光休憩產業發展，例如和美漁港的生態復育及親水體驗；馬崗、水湳洞及深澳漁村的深度旅遊行程等，近3年共計補助720餘萬元，相關執行成果有目共睹。

海洋委員會主委管碧玲率領業務承辦同仁與內政委員會於貢寮區漁會座談(海洋委員會提供)

最後管碧玲強調，海委會的政策就是落實三安、四海，其中四海之一就是海洋產業發展，有關本日各委員所提建議，海委會後續將積極辦理，並持續與地方政府合作，共同發展北海岸及東北角特色海洋產業。