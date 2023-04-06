前總統馬英九今天下午率大九學堂到學生參訪上海四行倉庫。（藍孝威攝）

前總統馬英九今天下午率大九學堂到學生參訪上海四行倉庫。當年彈痕累累的外牆保存至今。（藍孝威攝）

前總統馬英九今天下午率大九學堂到學生參訪上海四行倉庫。（藍孝威攝）

前總統馬英九今天下午率大九學堂到學生參訪上海四行倉庫。民國26年（1937年）爆發「813淞滬會戰」，國軍「八百壯士」與日本軍隊在這裡打響了「四行倉庫保衛戰」。 女童軍楊惠敏冒著日軍的炮火夜泅蘇州河，將一面國旗送進四行倉庫，隔天升起後振奮了當地民心。馬英九聽完這段講解，當場鼓掌拍手。

四行倉庫，全稱「四行信託部上海分部倉庫」，位於上海市閘北區（現為靜安區）光復路1-21號，蘇州河北岸、西藏路橋西北角，是由交通銀行（大陸銀行）與北四行信託部於民國二十年（1931年）興建的聯合倉庫（堆棧）。

民國26年（1937年）爆發「813淞滬會戰」，謝晉元團長率國軍「八百壯士」死守上海四行倉庫，與日軍在此打響「四行倉庫保衛戰」，鼓舞了人民的抗戰熱情，被國民政府授予抗戰最高榮譽獎章「青天白日勳章」。

當導覽員說到，「女童軍楊惠敏在1937年10月28日夜間，將一面12尺長的中華民國國旗裹在身上所穿著的童軍服底下，冒著戰火危險自公共租界出發成功泳渡蘇州河送至四行倉庫。隔天國旗在四行倉庫屋頂升起，大大地鼓舞振奮了守軍士氣與隔岸觀戰的民眾。」馬英九聽了動容的鼓掌拍手。

導演丁善璽以此故事為背景，拍攝了一部愛國電影《八百壯士》，民國64年1975年上映。主演有柯俊雄（飾演謝晉元團長）、林青霞（飾演楊惠敏）、張艾嘉、秦漢等。故事的原型楊惠敏，1992年3月9日病逝於台北市石牌榮民總醫院，享壽78歲。

20世紀90年代中期，四行倉庫被陸續改為商業市場和辦公功能。2014年，四行倉庫其中的4000多平方米空間被改建成「四行倉庫抗戰紀念館」。