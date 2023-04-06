今在宜蘭縣興中國中廣場舉辦稻草裝置藝術作品捐贈儀式。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣家長會長協會理事長黃光儀（左）促成捐贈活動，今由宜蘭縣長林姿妙（中）致贈感謝狀，由捐贈單位宜蘭監獄股長林世隆代表出席。（吳佩蓉攝）

日前礁溪鄉長張永德已協助8件稻草藝術作品至鄉內幼兒園及修繕廠擺放。（礁溪鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

法務部矯正署宜蘭監獄舉辦的「稻草裝置藝術比賽」行之有年，參賽的大型作品今（6日）在宜蘭縣家長會長協會促成下，將捐贈至縣內興中國中、中興國小等13所學校擺放，協會理事長黃光儀表示，希望讓外界看到收容人教化的成效，孩子們也能欣賞到原來稻草透過獨特編法，創造出令人嘆為觀止的藝術品。

三星鄉蔥田上看到恰似「捲心酥」的金黃稻草捲，一捆一捆的遍佈在田野間，成為近年來熱門打卡熱點；遂宜蘭監獄以稻草工藝發展為在地文創特色，除技術傳承，亦能提升矯正機關的正面形象。由各工場派出12名具有才藝專長的收容人，運用閒置稻草、鐵線等材料，花費近3個月的時間製作出21件令人讚嘆的作品。

每件大型作品風格包羅萬象，有應景的玉兔迎春、錢兔似錦、福兔迎祥、玉兔迎歲、鴻兔大展，宣導防疫的防疫戰士、鍾馗駕魅、猩意求新，富有過年氛圍的魚尾獅、諸事大吉、祥獅獻瑞，及饒富童趣的童話世界、西遊尋根等，蘊藏各式各樣的編織技藝。

宜蘭縣家長會長協會得知這些稻草裝置藝術作品後，主動聯繫宜蘭監獄捐贈事宜，並自行出資載運，目前將捐贈至中興國小、育英國小、南安國中、羅東鎮立托兒所，1校1座，尚有9間學校預訂作品中。

另，礁溪鄉公所清潔隊日前特別開3部資源回收車到到宜蘭監獄載運6件稻草作品至礁溪鄉立幼兒園，2件到清潔隊修繕廠擺放；鄉長張永德表示，藉此讓小朋友欣賞稻草編織製作的創意藝術作品，啟發環保再生概念，發揮其想像力與創作力，進而知道收容人也能發揮專長貢獻社會。

縣長林姿妙表示，這些大型稻草裝置藝術可成為學校藝術教育、校園美感教育的最佳宣導作品，讓孩子們能學習感受到創造的快樂及珍惜物資的概念，進而讓自己生活都能充滿光明的希望，共同拚出宜蘭的好教育。