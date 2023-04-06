2020年新冠病毒爆發迄今，三星可說是從光鮮舞台上中箭落馬。約3年前，正值新冠病毒大擴散之際，在遠端辦公以及居家學習之下，民眾對電腦以及手機的需求大增，三星等晶片生產業者也跟著提升產能來因應。

但現在各國重新開放邊境，加上利率與通膨大升，全球景氣卻充滿不確定性，需求進一步萎靡不振。全球規模在1600億美元的記憶體產業，卻是供需嚴重失調。庫存大幅增加之下，DRAM以及NAND售價大幅下修。

彭博社預估，三星的半導體部門上季可能虧損27億美元左右。韓國Eugene投資證券也認為，目前最大的問題是晶片庫存水位過高，為了打消庫存量，三星將被迫減產。

專業調研單位集邦科技（TrendForce）統計，首季售價大跌20%的DRAM還沒跌完，第2季可能再跌10%至15%左右。至於上季下跌15%的NAND，本季預估還會再跌約5%至10%。

元大證券認為，需求疲弱下，記憶體產品在第1季的跌幅超過市場預估。本季售價還會下修，但幅度將趨緩。因DRAM以及NAND合約價很快就會看到現金成本水位，故再大跌的空間也有限。

根據韓國政府數據，繼2月大跌超過40%之後，當地3月晶片出口又大減34.5%。韓國最大貿易夥伴中國大陸，因為經濟成長動能受到影響，故韓國出口到中國大陸也下滑33.4%。

上周，記憶體晶片競爭同業美光指出，在庫存水位下降以及需求回溫之下，對今年產品復甦抱持樂觀態度。但任何改善都將取決於，主要晶片製造業者是否會減產。倘若供給面進一步減產，復甦或將可加速進行。

為了不被存貨跌價損失所傷，像是美光、SK海力士以及鎧俠（Kioxia）紛紛減少資本支出並且降低產能。不過，三星卻不為所動沒有跟進。已進入第3代治理的三星曾說過，愈是在景氣低迷時，愈是要保持支出，增加自己的競爭力。藉此，可趁機擴大市占率並研發新技術。同時，也可把像SK海力士以及美光等部分資金不夠的競爭對手，遠遠甩在腦後。因此在韓國的平澤市（Pyeongtaek），三星正忙於興建第4條巨大的晶片產線，計畫最晚在2030年之前，再增加兩條產線。

除了記憶體產品，三星也正擴大晶圓代工業務。為了打敗台積電。三星日前宣布在未來 20 年期間，將再投資300兆韓元，約2290億美元，在龍仁市（Yongin）蓋一座全新的大型晶片園區。

雖然外界一直疾呼，三星應該像其它同業一樣趕緊減產，但彭博社表示，三星應該不會降低產能。2月時，三星現任老闆李在鎔曾跟公司高層信心喊話過，不應該被產業的挑戰給嚇到，要繼續投資在未來上。