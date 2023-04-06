大陸央視新聞用戶端報導，作為今年3月10日沙伊北京對話的後續，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾與伊朗外交部長阿卜杜拉·希揚，6日在北京會晤，這是兩國外長7年多來首次正式會晤。

在中國積極斡旋下，中國、沙烏地和伊朗三國3月在北京發表三方聯合聲明宣布，沙烏地和伊朗達成雙邊協議，包括同意恢復雙方外交關係，在兩個月內重開雙方使館和代表機構，互派大使。

據悉，沙伊兩國外長在赴北京前已多次通話，討論了兩國重啟外交關係以及啟動其他協定需將採取的步驟。

2023年3月10日，中共中央外辦主任王毅在北京主持沙烏地和伊朗對話閉幕式。沙烏地國務大臣兼國家安全顧問艾班、伊朗最高國家安全會議祕書沙姆哈尼出席。同日，沙伊達成北京協定，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係，強調三方將共同努力，維護國際關係基本準則，促進國際地區和平與安全。