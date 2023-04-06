「台北電器空調影音3C大展」由台北市電器商業同業公會主辦，將在4月14日（五）至4月17日（一）於台北世貿一館展出AIoT智慧家電新品。瞄準政府普發6,000元商機，除預約逛展即可參加抽獎外，消費六仟元即可加倍抽，每6,000元多1張抽獎券，以此類推最多5張，加上冷氣早鳥優惠4月底即將截止、抗漲優惠、母親節特別企劃、政府汰舊換新補助3千元、退貨物稅補助最高2千元等各項利多優惠，在5月電器漲價潮來臨之前，讓民眾得以最優惠價格滿載而歸。

台北市電器商業同業公會表示，看好疫後解封及政府普發6,000元現金商機熱潮，本屆展覽特別加大規模，規劃高達600格以上展位，預計吸引超過16萬人參訪，有望較去年成長超過2～3成；各家業者齊推各類型優惠抽獎活動，並祭出展場獨家優惠價格，再借助政府汰舊換新補助及減徵貨物稅帶動，預估將創造總共18.5億元以上的業績效益。

第33屆「台北電器空調影音3C大展」集結超過百大品牌進駐，包含三星、LG、國際、日立冷氣、日立家電、大金空調、索尼、飛利浦、奇美、禾聯、聲寶、夏普、TOSHIBA、東元、富士通、BOSCH、大同、威技、惠而浦、歌林、萬士益冷氣、dyson、格力、美的、TCL、三菱、伊萊克斯、奇美、BWT、菲雪品克、Miele、嘉儀、liebherr、楷模、豪星、金嗓、音圓、金慧唱、JBL、Klipsch、BenQ、GPLUS、SKYWORTH…等知名品牌，更是全球家電旗艦品牌唯一指定參與展覽，將在台北世貿一館連續展出四天展出最新AIoT智慧家電。