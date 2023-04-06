蔡英文總統出訪，與美國眾議院長麥卡錫會晤，不僅引發國際關注，全球緊盯美中台三方關係角力，民進黨新北市第1選區立委參選人何博文也為此再槓國民黨，他稱「蔡麥會」呈現台美共享民主自由價值，批評部分藍營人士以「1個州議員」稱麥卡錫是鬧笑話。

何博文發出新聞稿指出，蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫今天在美於台灣時間凌晨會面，不僅呈現台美共享民主自由價值，也凸顯凸顯兩國的正義與勇敢，且從麥卡錫發出的採訪通知明確寫著與與台灣總統蔡英文會面，更顯現美方力挺台灣的決心。

何博文也反批，台灣內部唱衰蔡總統此行的反對黨人士，不僅鬧笑話，更顯現眼界與心胸的狹小。何博文指出，前總統馬英九訪中與國台辦正副主任宋濤、陳元豐被稱為「高規格」，但蔡英文與美國政治第三號人物會面，卻被以「1個州議員」帶過。

何博文更直接點名前總統馬英九，在蔡總統與麥卡錫會面時，他還沈浸在自己的「中國夢」中，甚至連「台灣是中國一部分」都講得出來，形同為中共對台的主權論述背書。

何博文也質疑，「蔡麥會」確立美國在境內接待蔡總統的高規格，彰顯出台美互動往來不受中方恫嚇干擾，馬前總統訪中帶來什麼樣的「實質」效益？他也讚許蔡英文總統的執政，讓台灣外交關係有重大突破，自己身為執政黨與台灣的一份子，感到與有榮焉。