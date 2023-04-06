中華汽車eMOVING自2013年推出eMOVING super首款電動商用機車，便積極推動綠色物流、深耕商用車市場，2023年eMOVING推動低碳運輸再傳捷報，導入1000台電動機車至中華郵政，使用市場唯一的普通重型快充機車，協助政府、企業共同推動淨零碳排，為環境永續提供助力。

台灣是機車大國，走遍大街小巷都可看到機車穿梭的身影，根據交通部公路總局統計，截至2023 年 1 月，台灣的機車登記總數共有1439 萬 7548 輛，同期間台灣的家戶數總計約為 909萬 9394 戶，平均每一家戶擁有1.58 輛機車，使台灣躍居為全球機車密度最高的國家。

中華車表示，機車電動化發展策略將成為運輸轉型的重大關鍵，為達成2040年全面禁售燃油車的目標，交通部從公部門運輸著手，中華郵政率國營事業之先，導入「綠色車隊」，持續汰換旗下燃油車款，自2017年起陸續採購電動機車對應郵件運送業務，累積採購車逾3200台eMOVING電動郵務車。如增加台灣電公司、台灣自來水公司及各鄉鎮區公所等公部門，累積之eMOVING公務用車將超過4000台，透過低碳運輸每年可減少696公噸碳排放量，相當於1.8座大安森林公園碳吸附量，以綿密的綠色運輸網絡共同減碳。

eMOVING iE PICKUP車體結構設計，將載貨重心設計於後輪軸心上方，載重重心穩定，更能減少載重時車輛晃動與彈跳，避免載重後前輪軸上翹，每次運送70-80公斤信件也不成問題。且電池重心低，協助騎士有效掌握車輛重心，提升行駛安全性。加上電動機車起步快，扭力高的特性，同時幫助騎士在山路間或小巷中配送都得心應手。

eMOVING iE PICKUP充飽電可行駛60公里，充分滿足郵局每日配送里程需求；此外，沒電時無需額外繞路尋找換電站換電，更能讓郵務士更能專心在郵遞任務。速克達車型相較於傳統打擋車，更可減少每日跨騎的疲勞；電動機車安靜的特性，也讓郵務士在街道巷弄穿梭，不會影響到住戶生活。

綜觀目前電動機車市場雖以換電式車款為銷售大宗，但eMOVING仍秉持多元能源的產品組合，至今不放棄充電這條能源補充方式，原因在於經濟性的考量，以充電電費計算，一塊錢可以跑15公里，市面上以換電計算，一公里約1.3元，等於一塊錢跑不到1公里。加上只要有110V插座即可充電，能源補充建置成本大幅降低。換電的電動機車則不確定每次是否拿到滿電的電池，對於使用者來說，很容易產生里程焦慮，也大大增加企業主為公司添購充電式電動機車的意願。

加上建築法規修訂，未來大樓、停車場皆需預留充電空間，逐步建置台灣電動車充電的友善環境，未來幾乎每個人家裡都能充電，解決了充電式電動機車充電問題，使用情境也比較貼近一般民眾習慣，不用再額外花時間去電池交換站交換電池，也不用擔心沒有拿到滿電的電池，只要回家時順便插上插頭充電，隔天就可以騎乘滿電的電動機車出門。