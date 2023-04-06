庫存去化持續，不過供過於求情況預估將在下半年逐漸改善。南亞科總經理李培瑛日前表示，DRAM第2季報價跌幅有望再收斂，最快第3季止穩，下半年產業可望會復甦，不過復甦力道需要持續觀察原廠加速減產與戰爭、通膨等景氣變化。
美國記憶體大廠美光上周亦預告記憶體市場已觸底，三星也傳出減產，有望加速改善產業市況，評估南亞科營運第二季將落底，加上人工智慧(AI)題材加持，助升記憶體士氣。
南亞科(2408)2023年3月份合併營收新台幣21.47億元，月增加5.95%、年減少68.15%，雖然仍創10年以來新低水準，但已止步連續11個月下滑態勢；今年第一季合併營收為新台幣64.25億元，年減少67.79%、季減少19.21%。南亞科並宣布，將於下周二(4月11日)下午召開法說會，說明2023年度第一季自結數字及未來公司營運展望，該會議將由公司總經理暨發言人李培瑛主持，副總經理吳志祥亦將共同參與問答。
庫存去化持續，不過供過於求情況預估將在下半年逐漸改善。南亞科總經理李培瑛日前表示，DRAM第2季報價跌幅有望再收斂，最快第3季止穩，下半年產業可望會復甦，不過復甦力道需要持續觀察原廠加速減產與戰爭、通膨等景氣變化。
美國記憶體大廠美光上周亦預告記憶體市場已觸底，三星也傳出減產，有望加速改善產業市況，評估南亞科營運第二季將落底，加上人工智慧(AI)題材加持，助升記憶體士氣。
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