南亞科(2408)2023年3月份合併營收新台幣21.47億元，月增加5.95%、年減少68.15%，雖然仍創10年以來新低水準，但已止步連續11個月下滑態勢；今年第一季合併營收為新台幣64.25億元，年減少67.79%、季減少19.21%。南亞科並宣布，將於下周二(4月11日)下午召開法說會，說明2023年度第一季自結數字及未來公司營運展望，該會議將由公司總經理暨發言人李培瑛主持，副總經理吳志祥亦將共同參與問答。