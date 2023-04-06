庫存去化持續，不過供過於求情況預估將在下半年逐漸改善。南亞科總經理李培瑛日前表示，DRAM第2季報價跌幅有望再收斂，最快第3季止穩，下半年產業可望會復甦，不過復甦力道需要持續觀察原廠加速減產與戰爭、通膨等景氣變化。

美國記憶體大廠美光上周亦預告記憶體市場已觸底，三星也傳出減產，有望加速改善產業市況，評估南亞科營運第二季將落底，加上人工智慧(AI)題材加持，助升記憶體士氣。

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