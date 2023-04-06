大立光3月合併營收因工作天數恢復正常回升到33.08億元，月增28.98%，年減11.91%，累計第1季合併營收為91.36億元，年減9.84%，為2018年第1季以來單季新低。
大立光將於4月13日舉行法說會，大立光表示，由於客戶需求未見回升，4月拉貨動能看起來比3月差。
大立光預期4月拉貨動能比3月差，近期外資及投信均站在賣方，累計3月28日到4月6日外資及投信分別賣超343張及347張，致使大立光今天股價收低。
大立光(3008)將於4月13日舉行法人說明會，公布第1季財報，並由大立光董事長林恩平說明第2季展望，由於客戶需求未見回升，大立光表示，4月拉貨動能看起來比3月差，在外資及投信同步賣超下，大立光今天收盤股價創下除息後新低。
大立光3月合併營收因工作天數恢復正常回升到33.08億元，月增28.98%，年減11.91%，累計第1季合併營收為91.36億元，年減9.84%，為2018年第1季以來單季新低。
大立光將於4月13日舉行法說會，大立光表示，由於客戶需求未見回升，4月拉貨動能看起來比3月差。
大立光預期4月拉貨動能比3月差，近期外資及投信均站在賣方，累計3月28日到4月6日外資及投信分別賣超343張及347張，致使大立光今天股價收低。
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