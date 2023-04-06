大立光(3008)將於4月13日舉行法人說明會，公布第1季財報，並由大立光董事長林恩平說明第2季展望，由於客戶需求未見回升，大立光表示，4月拉貨動能看起來比3月差，在外資及投信同步賣超下，大立光今天收盤股價創下除息後新低。