大立光3月合併營收因工作天數恢復正常回升到33.08億元，月增28.98%，年減11.91%，累計第1季合併營收為91.36億元，年減9.84%，為2018年第1季以來單季新低。

大立光將於4月13日舉行法說會，大立光表示，由於客戶需求未見回升，4月拉貨動能看起來比3月差。

大立光預期4月拉貨動能比3月差，近期外資及投信均站在賣方，累計3月28日到4月6日外資及投信分別賣超343張及347張，致使大立光今天股價收低。

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