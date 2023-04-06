為改善城市交通環境，6日起新竹市東門圓環人行道將進行2期第3區改善工程，市府指出，東門圓環2期改善工程，去年底因管障問題辦理變更設計，施工單位停工，此次動工將以原街廓範圍施作，替換人行道老舊破損磚面，並整合管線，同時改進人行道無障礙坡道。

市長高虹安表示，東門城「迎曦門」有近200年歷史，人行道第3區改善工程今天起再次施工，預定6月30日完工，工程是以原街廓範圍施作，圓環人行道沿護城河將串起新竹火車站、東門城與圓環、州圖、美術館、新竹州廳的「古蹟漫步路線」，創造更友善的人本步行環境。

都市發展處長翁義芳表示，考量目前進行之第3工區範圍道路寬度較為狹窄，評估車行交通安全，將以原有未執行完成之預算經費，維持既有人行道比例，以原街廓範圍施作，替換人行道老舊破損磚面，進行管線整合，並檢討改進圓環整體人行道無障礙坡道。

今起設置施工圍籬，預計6月底完成並全區開放，工程期間中正路，東門街兩個路口各配有1位義交指引交通，施工圍籬依既有槽化線位置圍設，施工圍籬也將留設圓環店家前的人行通道，以減少施工期間造成圓環交通的安全疑慮，及維持周邊店家運作及市民通行，市府請民眾經過時配合引導，經過路口停看聽。