台南永康工廠火警 黑煙瀰漫好嚇人

台南市永康區中山北路264巷一間工廠今天下午4點傳出火警，火勢迅速延燒，黑色濃煙瀰漫天際，非常駭人，台南市消防局獲報派遣永康分隊等22車47人馳援，目前工廠已全面燃燒，所幸無人員受困，由於工廠周邊緊鄰工廠、果園，消防人員已布好水線正全力灌救中。

這起火警發生在下午4點，南市消防局獲報後，4點12分後趕抵現場，由於火勢一發不可收拾，也不斷增援到場布水線灌救，由於巷道狹小，警方也急忙呼籲民眾繞道而行。