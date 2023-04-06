有「香港第一美男子」稱號的資深小生林俊賢，憑著俊美外型活躍於80年代，而他也與不少女星傳出緋聞過，近日就有網友以「曾經港劇第一美男子，拒絕林青霞嫌棄劉嘉玲，當年多風光現在就多落魄」為題，製作一段影片，在網路瘋傳，對此，林俊賢也出面回應了。

外傳，林俊賢當年與林青霞合作電視劇《豪情》時，林青霞曾向他表達愛意，卻遭到他拒絕，而他和劉嘉玲的緋聞也是眾說紛紜，有一說他是劉嘉玲的初戀，因不想影響女方的事業，而退出演藝圈，但最後仍分手收場，也有一說他十分嫌棄女方，但他早已澄清過兩人只是搭檔，且否認為她退出娛樂圈的傳聞。

林俊賢親上火線澄清。（圖／取自林俊賢微博）

林俊賢往事又被拿來作文章。（圖／取自抖音）

現當年往事再被網友拿來作文章，讓他只好在微博發聲明「這抖音號斷章取義」，並澄清「不認識林青霞師姐」、「劉小姐的事沒有」。此外，影片也提到他「58歲慘遭妻女抛棄，前妻控訴家暴逼墮胎」，他也再次表示：「至於其他斷章取義。」

其實，林俊賢去年就被前妻Jasmine控訴，答應共同撫養女兒，但最後卻失蹤，還默認遭家暴，更曾被要求墮胎，而林俊賢也多次發文反擊，稱前妻精神折磨自己，並否認曾要求女兒驗DNA，雙方各說各話，讓外界霧裡看花。