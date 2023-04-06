工安意外！捷運萬大線潛盾機撞傷工人 命危送醫（陳鴻偉翻攝）

工安意外！捷運萬大線潛盾機撞傷工人 命危送醫（陳鴻偉翻攝）

工安意外！捷運萬大線潛盾機撞傷工人 命危送醫（陳鴻偉翻攝）

60多歲邱姓工人6日下午在植物園附近，進行捷運萬大線第二地下隧道工程時，意外遭潛盾機撞傷，邱當場失去意識，目前正在和平醫院急救中。

警消6日下午3時5分獲報，捷運萬大線地下隧道發生工安意外，邱姓工人進行潛盾機拆除作業時，不慎遭機具撞傷，消防人員到場後，緊急將邱送往和平醫院，目前仍在搶救中。

意外發生後現場已經停工，警方也拉起封鎖線，另通知勞檢處、工程公司及工地負責人，傳喚現場負責人及在場施工人員，現正持續釐清事故發生原因中。