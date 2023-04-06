異體細胞治療是未來趨勢，不同於自體細胞治療的高耗時、高價格，異體細胞能做到隨取隨用，避免患者等待不及而病逝的憾事。中國醫藥大學附設醫院與長聖科技合作推動動物實驗，發現多靶向多功能的CAR.BiTE-γδT免疫細胞治療，可延長肺癌、三陰性乳癌小鼠3～5被生存時間，接下來將申請人體試驗，第1期預計在台收案20多人，力拚年底展開試驗。

細胞治療為全球新興療法，透過施打免疫細胞、幹細胞等特定細胞來治療癌症等疾病，然而，實體腫瘤如肺癌、乳癌、大腸直腸癌等仍是當今細胞療法最難攻克的城池。中國醫藥大學附設醫院院長、細胞治療轉譯中心主任周德陽帶領的研究團隊有了全球革命性重大突破，研發出可異體移植、非病毒基改的多靶向奈米抗體——CAR.BiTE-γδT免疫細胞治療。

在動物實驗室中，該細胞治療能有效滲透到實體癌內部，分泌BiTE（雙導向T細胞活化抗體）激活周邊免疫細胞，共同對抗癌細胞。細胞原型產品除符合美國FDA異體移植規範，且不會傷害表現CAR.BiTE靶點的正常組織。

周德陽表示，在肺癌和三陰性乳癌小鼠模式中，CAR.BiTE-γδT能延長3～5倍生存時間，甚至有一段時間內癌細胞幾乎消失。而新型奈米抗體基礎CAR.BiTE搭配天生有抗癌能力的γδT細胞，癌症靶點變異或丟失、抗原異質性也逃不掉。

CAR.BiTE-γδT細胞治療成功跨越現行細胞治療法的鴻溝，做到能對抗多種實體癌症，並且以異體移植產品大量大規模製備，患者可隨取隨用，避免等待不及而病情惡化、死亡的風險。此外，該治療有助於大幅降低生產成本和普遍應用，未來將有望應用於各種表達HLA-G的癌症病人，且能合併標靶和化療使用，可望改善患者預後，延長生存時間。

周德陽表示，CAR.BiTE-γδT細胞治療使用的不是一般的T細胞，不需配對，也不受血型限制，動物實驗的研究結果近期將刊登於國際期刊《Advanced Science》。研究團隊接下來將著手進行人體試驗，預計6、7月進行申請，年底前就會開始做。第1期預計在台灣展開，收案20幾人，第2期則會收到60幾人，應用於肺癌、大腸癌和三陰性乳癌等有表現HLA-G靶點的癌症患者的治療，希望為末期實體癌症治療帶來希望。