由法籍導演尚若白執導的紀錄片《逸心為戲》，花了五年時間貼身紀錄薪傳歌仔戲劇團總監張孟逸的戲曲生涯，本周末將在公視首播。

張孟逸是台灣第一苦旦廖瓊枝的大弟子，尚若白的拍攝手法，刻意不安排主角訪談，僅靠現場紀錄的內容完成，包括張孟逸台上演出多變的角色、幕後訓練的甘苦點滴、下台後回歸現實生活中各種人生角色，尚若白表示：「張孟逸除了努力扮演好演員、團長、妻子、媽媽等各種角色，也為熱愛的歌仔戲帶來新的風貌和創意。」

這部作品除了收錄由廖瓊枝所創立的薪傳歌仔戲劇團，於戲劇院演出的精采片段，更穿插四首特別創作的歌仔戲曲，描述主角張孟逸在接下團長一職，面對人生與工作重大轉折的心境，張孟逸在片中古調新唱：「原只認演戲為天命，幸隨恩師技藝傳承，團長職責我擔領，誰知迎向新挑戰，難關卻藏心靈。」以此呈現人生如戲的心境。

作為一名團長，張孟逸除了為演出日夜排練，也需要傳承技藝，安排藝生教學，同時張羅團務經營，她也需四處奔走，獨自面對票房的壓力、年輕團員離職的人力短缺問題等，身體也因長期勞累造成筋骨不適而就醫，她也唱出一肩多擔的不易：「路途上充滿挑戰的課題，企劃報表、團務排練，師長、團長、主角，每個角色都得好好演，妻子、母親和自己，無奈不得不放一邊。」

台前風光的演出後受到鐵粉的熱情簇擁，專業歌仔戲演員的身段與唱段，需要長時間的辛苦培訓而養成，張孟逸坦言，年輕時曾為了照顧幼兒而有過轉行的念頭，所幸獲得造型師、服裝設計師，同時也是結縭20餘年的丈夫陳振旺大力支持，兩人決定相互扶持，共同守護歌仔戲，張孟逸表示，「夫妻要有共通話題才有話聊，他希望我走這條路，不要轉行。」

三年的團長管理職務卸任後，張孟逸回歸演出總監的身份，她期許自己未來的接演工作能量力而為，退居幕後以技藝傳承與規劃為重，並將時間留給自己和家人，盡力保持健康與生活的平衡，藝術創作之路才能走的久遠。

《逸心為戲》將於4月8日，週六下午兩點半在公共電視頻道首播，公視＋隔日上架。