宏達電（HTC）致力於5G整體解決方案發展，開啟5G數位轉型團隊HTC G REIGNS， 今（6）日宣告與美國無線通訊領域人工智慧（AI）和機器學習（ML）專家 DeepSig共同投入研發運用AI優化頻譜利用率，提升射頻無線訊號效能技術及5G開放網路基站分布單元（DU）產品，為下一階段的5G開放式無線接取網路（O-RAN）架構和雲端原生虛擬化無線接取網路（Cloud native vRAN）解決方案進行發展。

此一臺美5G尖端科技合作在經濟部工業局、美國在台協會、美國電信和資訊管理局（NTIA）、開放式無線存取網路政策聯盟（Open RAN Policy Coalition－ORPC）見證下簽署技術合作備忘錄。該合作協議包含結合DeepSig 的 OmniPHY® 5G 軟體至G REIGNS 5G專網解決方案中，以及提供更緊密的人工智慧驅動的虛擬化無線接取網路（vRAN）協作。

OmniPHY 5G 是結合至英特爾FlexRAN參考軟體中的 AI-Native軟體組件，可在 5G 開放分散式單元（O-DU）中完全運行，並取代 5G-NR high-PHY 中的標準算法，可以輕鬆部署在Open RAN 和 vRAN 解決方案中以提高整體運行性能。

HTC G REIGNS總經理童子勳表示：「HTC G REIGNS目標在於提供企業一個高價值、靈活、易於擴展以及安全穩定的5G尖端科技應用，我們致力於將先進的無線技術推向市場，因應下一代行動網路建設和邊緣應用的到來，並積極建構5G、邊緣運算及人工智慧（AI）和機器學習（ML）等生態系夥伴。我們期待與 DeepSig的合作，為5G數位轉型發展注入革新，未來瞄準智慧工廠、超低延遲網路、物聯網和智慧城市等應用，為產業帶來一場效率革命。」

HTC近年積極投入 5G 商用領域，將自身 VR 技術落實於企業生產場域，推動 5G-VR 成為企業數位化的基礎設施，日前HTC 並於2023世界移動通信大會（Mobile World Congress 2023 ）上展示HTC最新的5G行動專網解決方案－REIGN CORE S2。此為一個手提箱大小的整合型 P5G 解決方案，更輕巧、速度更快，並且具有比原先更大的10000平方公尺5G覆蓋面積，根據 O-RAN 標準構建，可輕鬆部署於辦公室、自由搭建的快閃空間或倉庫等場所，且設置只需約30分鐘。

DeepSig執行長Jim Shea則表示：「DeepSig非常榮幸能與HTC G REIGNS 5G團隊合作，將我們的 AI 神經接收元軟體引入領先業界的G REIGNS 5G專網解決方案中。OmniPHY 5G 將在當今企業無線網絡特有的複雜、高密度環境中提供更高的容量、覆蓋範圍和部署彈性。與HTC的密切合作則證明了 DeepSig的AI神經接收元軟體如何為電信商和通訊服務商提高 RAN 性能和數據驅動適應性的重要一步。」