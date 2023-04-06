花蓮縣化仁國中舞蹈班今年參加全國舞蹈比賽，不僅在團體組拿下特優及優等佳績，另在個人賽中榮獲優等、甲等成績，且原住民舞蹈隊更獲得特優冠軍，捷報傳回鄉里，令師生感到振奮，吉安鄉長游淑貞更親自到校頒發獎狀，表揚學生的傑出表現。

化仁國中成立舞蹈班迄今已有9年，學生精湛的舞蹈技巧，屢在各大賽事中創下佳績，日前參加全國學生舞蹈比賽，在國中A組團體古典舞中，以「祭鼓跳踃．絳燭天」拿下90.2分，勇奪該組特優成績，團體現代舞「翔」則獲得優等成績。

個人賽部分，張愛唯跟邱馨巧分別在民俗舞與現代舞的組別中，以「夢迴樓蘭」、「彼岸花」榮獲優等，張庭語則在古典舞中，以「青苗.草田.白羽飛」獲得甲等佳績；另屬社團性質的原住民舞蹈隊，則以高超的舞蹈技巧和創意編排一支舞碼「里漏•薄薄•娜荳蘭」，最後在國中B組民俗舞中，拿下全國特優冠軍。

校長梁仲志表示，此次全國學生舞蹈比賽是舞蹈班成立以來最重要的成果，也是花蓮首次有學校連續2年拿下全國特優第一名的殊榮，是師生們辛勤努力的結晶，感謝縣府與鄉公所的支持與關心，提供最好資源予學校。

從事教職30餘年的游淑貞得知化仁國中學生，以精湛表現在全國賽事拿下多項佳績，特赴學校頒發獎狀表揚他們，並感謝師長們的用心，讓學生在舞台展現自信與風采，吉安鄉公所未來會全力支持鄉內各學校推陳教育共構多元，編列預算並結合社會企業資源表揚孩子且給予適度獎勵，增添學生養成自信心及勇於表現的能量，讓全國看見吉安學子豐富的多元藝能。