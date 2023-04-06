桃園市大園區許厝港濕地自行車景觀大橋尚未通車，近日有民眾於清明連假期間，發現該橋北港段海岸，遭不肖人士傾倒廢棄物，在地人大嘆，竟如此明目張膽在出海口亂倒垃圾，漲潮後恐汙染海岸環境。桃園市環保局表示，已通報海岸管理工程處派廠商清理，預計明日清理完成，4月底將於跨橋2端裝設監視器，杜絕非法棄置行為。

現場廢棄物種類多為裝潢、傢俱類垃圾，還有部分鐵皮和小家電等。（蔡烱烈提供／蔡明亘桃園傳真）

北港里長蔡烱烈說，大園北港海岸前幾年隨意棄置廢棄物情形較不嚴重，大多是單一數量的廢棄傢俱，這次竟有人如此明目張膽「整車開來倒」，推測是在連假前趁機傾倒，且還倒到一旁的溪流上，令人擔心海水漲潮後，將垃圾沖刷出去又造成環境汙染。

現場廢棄物種類多為裝潢、傢俱類垃圾，還有部分鐵皮和小家電等。市議員徐其萬也強烈譴責汙染環境行為，並呼籲民眾應有公德心，廢棄物要以合法管道處理，別亂倒在自然環境中。

環保局已通報海管處派遣廠商於4月3日進場清理並裝袋，預計7日可清除完成。（桃園市環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

環保局回應，許厝港濕地自行車跨橋北港端遭傾倒廢棄物，第一時間接獲通報後即派員前往查處，並協請警方調閱相關監視器畫面，為維護環境，已通報海管處派遣廠商，於4月3日進場清理並裝袋，預計7日可清除完成。

環保局也提到，後續將於廢棄物清除完成後吊放水泥立方塊及交通防撞黃桿作為阻絕路擋，僅留縫隙供民眾通行從事農漁工作。此外，環保局也會不定點在棄置地點周邊，裝置縮時攝影機，並於4月底前在自行車跨橋2端裝設CCTV監視設備，杜絕不肖人士前往非法棄置。