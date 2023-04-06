彰化縣員林市公所將建置「生命禮儀廳」，不過地方盛傳公所黑箱，早就底定位置，員林市長游振雄表示絕無此事，下周10日至19日將進行市話與實體民調，強調若黑箱就不用民調，生命禮儀廳只是開始，未來將逐步提升員林地區禮儀設施與環境。

彰化縣員林市公所將建置「生命禮儀廳」，不過地方盛傳公所黑箱，早就底定位置，員林市長游振雄表示絕無此事，下周10日至19日將進行市話與實體民調。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

員林總人口數來到12.5萬人，是南彰化都心，不過卻沒有禮廳設施，對於居住大樓或社區的喪家來說，必須到鄰近社頭、田中甚至彰化市辦理治喪事宜，因此公所決定興建生命禮儀廳。

南東里員草路東山埔第二公墓。（吳建輝攝）

員林市長游振雄表示，常常看到市民在路旁搭設臨時的小靈堂，與車爭道險象環生，因此將先補足目前員林最欠缺的靈堂與禮儀聽等設施，經與代表會、里長等討論後，以三塊厝埔（第一公墓》、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）作為興建地點選項，民眾也可以在接受民調時發表意見。

大埔里員埔路旁大埔厝埔第五公墓。（吳建輝攝）

游振雄說，員林已經落後太多，生命禮儀聽只是升級的一個起點，底定生命禮儀聽位置後，將同步規劃環保葬區、寵物葬區等，要將員林地區公墓華麗轉身「公園化」，翻轉市容景觀，更要打破傳統觀念，在都市中開創更多休憩空間。

游振雄強調，也有民眾反映要蓋就蓋整套，但公所經費有限，將一步一步爭取經費，從最迫切需要的開始，在去慢慢補足，讓民眾能夠在友善與愛的環境中，有尊嚴且溫馨的走完人生最後一程，更要透過公墓公園化，來翻轉民眾對城市景觀印象。

員林市公所表示，員林沒有殯儀館、靈堂等禮儀設施，礙於經費有限，將先選定位置興建生命禮儀廳，若選定位置土地空間允許，可預留相關設施位置，未來若有機會爭取相關經費，也會一併規劃並補足其他禮儀設施。