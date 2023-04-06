反疫苗活躍分子、遇刺身亡的美國前總統甘迺迪侄兒小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.，小甘迺迪），周三（5日）宣布競逐民主黨總統候選人提名，挑戰預定爭取連任的美國現總統拜登。

綜合美聯社和美國中文網報導，69歲的小甘迺迪向聯邦選舉委員會，提交以民主黨員身分參與2024年總統大選的文件。他將在2024年民主黨初選中，挑戰尚未正式宣布競選連任的拜登。

小甘迺迪的父親是美國前參議員羅伯特·甘迺迪（Robert Francis ＂Bobby＂ Kennedy，RFK）。羅伯特在兄長約翰·肯尼迪政府擔任司法部長，後又出任國會參議員；1968年6月4日在加州的民主黨總統提名初選中獲勝，向成功當選美國民主黨總統提名人邁出關鍵一大步。但就在6月5日凌晨，他在加州洛杉磯大使酒店內向支持者發表演說後，從廚房前往記者招待會時，在擁擠的走廊上，被人近距離開槍擊中頭部，一天後傷重不治，年僅42歲；與其兄長同年去世。

小甘迺迪曾於3月在社交媒體上發起籌款活動，以助他「決定是否競選總統」。他表示，自己參選之後，「首要任務將是結束國家和企業權力之間的腐敗合併。這種合併破壞了美國的經濟，破壞了中產階級，汙染了我們的景觀和水域，毒害了我們的孩子，並剝奪了我們的價值觀和自由。我們可以一起恢復美國的民主」。

另外，小甘迺迪經常參與宣傳「疫苗陰謀論」的活動，其賬戶因此遭到臉書、Instagram等社交媒體以「違反社區政策規則」爲由刪除。

小甘迺迪亦是暢銷書作家及環保律師，長年關注潔淨水問題，但15年前開始，便開始相信疫苗不安全，並投身反疫苗運動；其言論經常遭公共衞生專家甚至甘迺迪家族成員指責具誤導性。