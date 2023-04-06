基隆市中正區八斗子山區發現數顆疑似是鳥蛋的物體，經過一番猜測，發現竟然是散落在地上的巧克力。（張志康攝）

基隆市中正區八斗子山區發現數顆疑似是鳥蛋的物體，經過一番猜測，發現竟然是散落在地上的巧克力。（張志康攝）

基隆市中正區八斗子山區發現數顆疑似是鳥蛋的物體，經過一番猜測，發現竟然是散落在地上的巧克力。（張志康攝）

基隆市中正區八斗子山區發現數顆疑似是鳥蛋的物體，經過一番猜測，發現竟然是散落在地上的巧克力。（張志康攝）

基隆市中正區八斗子度天宮附近，6日早上有民眾發現，在路邊有幾顆疑似是鳥蛋或是蛇蛋的圓形物體。由於發現的陳姓民眾平日熱心環境保育，他懷疑是鳥蛋或是蛇蛋，便用落葉將物體移至牆邊，避免被路人或車輛不慎壓破。

由於發現該疑似是鳥蛋物體的地點，就在八斗子附近的一座小山山腳，民眾說，附近有夜鷹出沒，懷疑是夜鷹的蛋。但也有附近的民眾認為，隨著天氣回暖，蛇類開始出沒，那應該是蛇蛋才對。

在經過一陣討論之後，有民眾決定通報基隆市動保所，請動保所人員檢視是什麼動物的蛋。但就在動保所趕往現場之際，有位民眾眼見疑似鳥蛋的附近，開始有螞蟻聚集，就乾脆大著膽子把地上的「鳥蛋」撿起來仔細端詳。

民眾說，正常情況下，不管是鳥蛋還是蛇蛋，蛋殼上應該多少會有一些粗糙的表面。但這疑似鳥蛋的物體，看起來非常平滑，觸感又滑膩，就掏出隨身帶的瑞士刀，想說先破一顆來看看。

結果一刀下去，赫然發現竟然是顆白巧克力，裡面還有核桃。讓當時圍觀的民眾一陣哄堂大笑，既是笑自己嚇自己，也是笑自己對動物及環境保育已經有點走火入魔，看到什麼都以為是保育類動物。

附近的民眾也笑說，這就是當年蘇東坡與佛印的故事，心裡有什麼，看出來就是什麼。最先發現的陳姓民眾滿腦袋都是保育動物，就乾脆把巧克力看成鳥蛋。至於為什麼巧克力會散落在地上，據估計是附近的民眾或小朋友帶著巧克力出門，不小心把巧克力散落，沒有收拾就離開現場了。