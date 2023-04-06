習近平以盛大分列式 歡迎法國總統馬克宏訪陸(路透社)

習近平以盛大分列式 歡迎法國總統馬克宏訪陸(美聯社)

大陸央視新聞報導，中國大陸國家主席習近平6日下午在人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎法國總統馬克宏對中國進行國是訪問。中法兩國元首在檢閱台觀看中國人民解放軍儀仗隊分列式。

習近平以盛大分列式 歡迎法國總統馬克宏訪陸

新華社報導，習近平表示，歡迎馬克宏時隔3年多再次對中國國是訪問。3年多來，國際形勢變亂交織。在雙方共同努力下，中法關係保持積極穩健發展勢頭。透過線上線下各種方式保持高密度、高品質戰略溝通。兩國在抗擊新冠疫情中相互支持。中法雙邊貿易額實現較快增長，航空航太、農業食品等領域合作取得重要成果。兩國在氣候變化、生物多樣性、非洲發展等議題上密切溝通和協作。

習近平稱，當今世界正在經歷深刻的歷史之變，中法作為聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國，作為世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者，有能力、有責任超越分歧和束縛，堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向，踐行真正的多邊主義，維護世界和平、穩定、繁榮。

習近平指出，馬克宏此訪是中國對外交流全面重啟、全國兩會成功召開後，歐洲國家元首首次訪華，相信這次訪問也將為中歐關係發展注入新動力、帶來新氣象。

馬克宏率由約60名商界領袖組成的代表團訪華，馬克宏5日抵達後首場演講強調經濟對話、反對中歐「脫鉤論」。據路透6日報導，對於馬克宏重視中法經濟交流的做法，法國商界很是滿意。一名在大陸經營的法商坦言，由於缺乏交流，法國很多人對中國並不瞭解，有很多誤解。

「（馬克宏）總統的訪華之行非常好」，法國賽博集團（SEB）董事長兼執行長戴樂濤（Thierry de La Tour d'Artaise）稱，馬克宏此行「表明商界得到了總統的支持，這對我們與中方相處來說非常重要」。

法國賽博集團為世界小家電和炊具製造商巨頭之一，2007年併購蘇泊爾，目前是蘇泊爾最大股東。

路透報導，戴樂濤說：「（在法國），人們不太瞭解這個國家，外界說的有關中國的很多事情都是不正確的。」對於美國在中法關係中的角色，他表示：「我認為美國人來華不會徵求我們的意見，所以法國做自己的事情並為此負責是非常好的一件事。」