每個人的抗壓能力都不同，命理網站「星座巫師」分享，牡羊座、天蠍座和水瓶座的的抗壓力很強，無論在生活或事業上，就算他們遇到很大的挑戰與困難，也不會抱怨或輕易放棄，而是繼續堅持努力，直到完成心中夢想的那一刻。

▎牡羊座

牡羊座喜歡直來直往，任何事情都會說出口，不會憋在心裡，遇到困難或壓力時，他們會不斷調整自己的狀態與情緒，抗壓力比一般人還要強，沒什麼能夠打倒他們的意志力，在他們眼裡，除了生死以外都是小事，只要有勇氣面對，就有熬過去的一天。

▎天蠍座

天蠍座個性沉穩，無論什麼事都能冷靜面對，在事業上或生活方面都能掌握局勢，天蠍座的個性還十分強勢，一旦決定了目標，就會朝著目標努力前進，絕不輕易放棄，他們的內心很強大，承受力也非常強，即便遇到再大的困難或挑戰，都能勇敢地面對、度過。

▎水瓶座

水瓶座個性好強，希望自己的努力被人看見、實力被大家肯定，一旦設定好的目標沒有達成，他們就會任勞任怨地努力，絕不輕易放棄，因為水瓶座很享受被人仰慕的感覺，因此會努力把事情都做到最好，就算碰到很多阻礙也能一一克服，壓力自然也不被他們放在眼裡。