大陸福建海事局5日宣布啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，稱將針對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。陸委會副主委詹志宏6日表示，這種大規模、漫無範圍的巡查臨檢「講法含糊」，對往來台灣海峽的所有船舶造成干擾，目前雖未傳出我方船舶遭受登船臨檢，但政府將斟酌情況因應反制。

詹志宏在例行記者會上表示，通常正常的海巡部門任務，若有情報顯示出現非法行為，針對這種船舶可以實施巡查的權力，登船臨檢。但是很奇怪的是，第一個，大陸沒有特定的對象或目標，他行動的需求並沒有公布出來；第二個，陸方聲稱只有3天，過去兩岸之間並沒有發生這樣的情形。他直言，像這樣大規模、漫無範圍的巡查行動，說只有3天，「這個很奇怪」。

詹志宏說，有朋友告訴我，小三通金門到福建的航程那麼短，登船之前必須要經過證件查驗、行李檢查等，他還要登船臨檢，不是自找麻煩嗎？所以在沒有合理說明清楚的情況之下，我方當然要針對大陸對於兩岸之間，或是航行於台灣海峽的所有船舶的可能干擾，我們要提出抗議，並呼籲應該回歸到正常的行為。

詹志宏補充說，陸方用海巡的船舶實施非海巡的任務，這種含糊的講法對往來台灣海峽的所有船舶，包括任何國家、任何國籍的船舶，都是一種不方便，甚至是干擾，「這不是文明的做法」。

詹志宏指出，據我們跟海巡等主管機關到目前的了解，並未發生我方船舶遭到登船臨檢等騷擾，稍後海巡署也會公布我方監控陸方「海巡06」巡防艇的相關畫面，希望不要發生讓大家不方便、不願意見到的場面。

針對陸方啟動相關巡航巡查行動，陸委會在昨日晚間發布新聞稿表示，若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，我方勢將被迫採取相應作法。對此，詹志宏解釋說，沒事就沒事，若有事，我們會斟酌當時的情況來做因應，「我們只是表達說你有干擾，我也會有反制」，如此而已。