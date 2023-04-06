莧菜營養價值高，不僅含鐵量是菠菜的2倍，能補血、補鈣又能穩定血壓，不過專家提醒，因為莧菜屬性較涼，且含鉀量相當高，體質虛寒、經常腹瀉，以及腎功能不佳者要少吃。

台灣營養基金會董事吳映蓉近日在臉書粉專發文指出，莧菜營養價值高，無論是綠莧菜或是紅莧菜，其鈣含量都高於菠菜，且莧菜並不含草酸，不會影響鈣質的吸收，尤其是莧菜質地細軟，非常適合小孩、老人作為鈣質的補充。

此外，吳映蓉也提到，綠色莧菜及紅色莧菜的含鐵量分別為菠菜的2倍、4倍之多，而且沒有草酸的干擾，鐵質吸收率高，是最佳補血食物。加上綠色莧菜是「低鈉、高鉀」的蔬菜，能幫助多餘水份排出體外，維持血壓穩定，因此高血壓患者可多吃莧菜，但是要注意的是，烹調時不要放太多鹽，否則就失去其低鈉、高鉀的特性。

最後吳映蓉提醒，莧菜屬於涼性的蔬菜，加上含鉀量高，除了體質虛寒、經常腹瀉者不可多吃之外，腎功能不好的人因為排鉀的能力下降，也應避免攝食太多。