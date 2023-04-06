「運動醫學」現正夯，屏東榮民總醫院家醫科醫師范亞萱開設運動處方門診，透過個人化運動處方讓患者能安心運動，也藉此建立正確的運動觀念。（謝佳潾攝）

「運動醫學」現正夯，屏東榮民總醫院家醫科醫師范亞萱開設運動處方門診，透過個人化運動處方讓患者能安心運動，也藉此建立正確的運動觀念。（謝佳潾攝）

「運動醫學」現正夯，屏東榮民總醫院家醫科醫師范亞萱開設運動處方門診，透過個人化運動處方讓患者能安心運動，也藉此建立正確的運動觀念。（謝佳潾攝）

「運動醫學」現正夯，但並非運動員專屬，為此，屏東榮民總醫院家醫科醫師范亞萱開設運動處方門診，透過個人化運動處方讓患者能安心運動，也藉此建立正確的運動觀念，並推動疾病族群運動普及化，讓大家能藉由合適的運動控制三高、緩解慢性疼痛以及預防失能。

范亞萱指出，家醫科有很多代謝症候群、肌少症、骨質疏鬆症等患者，治療他們的方式除用藥之外，最重要的就是改變生活習慣，包括飲食控制與運動，也就是現在正夯的「運動醫學」，但很多人都誤解「運動醫學」是運動員專屬。

范亞萱說，「運動醫學」就是醫院到運動場的橋樑，而對一般人來說，運動場可以是附近公園、學校操場甚至是家裡客廳，所以不管是職業選手運動傷害後要重返賽場，或是多重慢性病患者想開始運動、但又擔心身體無法負荷，又或長期肩頸痠痛的上班族，都可以藉由「運動醫學」治療。

范亞萱說，但很多病患都認為自己沒辦法運動，或者不知道自己適合什麼運動，恰巧她對運動很有興趣，也擁有國際私人教練、矯正運動與銀髮族運動訓練證照，因此特別開設運動處方門診，透過個人化運動處方協助患者找到適合的運動、並能安心運動。

她強調，任何疾病、年齡層都可以找到適合的運動，只因大家目前比較缺乏這個概念，尤其是老人家，他們都覺得自己不需要運動，但其實不然，據許多醫學研究報告顯示，運動可以協助控制三高、緩解慢性疼痛、預防失能等，因此也盼可以透過運動處方門診替大家建立一個正確的運動觀念。

她進一步解釋，因每個人的疾病狀態及運動目標都不一樣，所以訓練也非一體適用，例如青年人可能因長期姿勢不良產生疼痛問題，因此要藉由矯正運動及神經肌肉訓練，來調整姿勢、關節排列及動作模式，以此預防下一次傷害的產生。

而對中年人而言，需要積極透過營養與運動的介入，來預防三高等慢性疾病，同時還能累積骨質密度與肌肉量，預防未來肌少症及骨質疏鬆症的發生。至於慢性疾病病患，范亞萱說，醫師會先評估疾病狀態、審視慢性疾病用藥，評估肌少症及骨質疏鬆症風險，再來訂定安全的運動處方，達到慢性疾病控制輔助。

若是高齡衰弱長者，范亞萱說，此族群運動目標著重於生活品質的提升與身體功能的維持，強化下肢肌力及平衡訓練來預防跌倒，避免進一步傷害導致疼痛、骨折甚至失能問題。