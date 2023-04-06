延續新北市第1期智駕電動巴士測試計畫，新北市交通局從今日開始至6月2日，在淡海崁頂進行第2期智駕電動巴士雙車聯動無載客情境測試，測試路線總長約2.8公里，沿途停靠6個站點，成為國內智駕車產業技術的全新突破。

交通局綜合規劃科長吳政諺指出，第二期智駕電巴計畫以兩輛全新打造的智慧駕駛電動巴士，於3月底在台南的臺灣智駕測試實驗室，透過模擬淡海場域實際交通狀況，設計多項情境測試項目，驗證車輛自動駕駛技術及安全能力，4月起於淡海崁頂封閉部分道路進行雙車無載客情境測試。

吳政諺說，第2期測試計畫運行路線總長度為2.8公里，預計今日至6月2日在淡水崁頂二路及新市六路封閉部分道路進行測試，並安排在10月採雙車聯動環狀繞行方式開放載客，沿途停靠淡海輕軌崁頂站、美麗新廣場站、海洋都心站、崁頂6鄰站及淡海輕軌淡海新市鎮站共5站接駁載客，提供民眾智慧交通的最後一哩路運輸服務。

交通局長鍾鳴時表示，新北巿政府為持續打造人本、安全且符合淨零碳排目標的新型態運輸服務，透過車聯網的應用，針對智駕車多車聯動、跟車及路線合併技術等運行實測，建構人本、安全且符合淨零碳排目標的新一代運輸服務，更成為國內智駕車產業技術的新里程碑。