蓮潭小農市集推出草莓系列活動，包含推出廚房系列的「草莓鳳梨泡菜」。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄物產館「蓮潭小農市集」本周末將以「高雄草莓季．草莓DIY體驗大爆發」為主題熱鬧登場。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄物產館「蓮潭小農市集」本周末將以「高雄草莓季．草莓DIY體驗大爆發」為主題熱鬧登場，現場將有草莓入菜及草莓大福DIY等系列活動，開放400個體驗名額，草莓控千萬不要錯過。

蓮潭小農市集上個月推出的梅漬蕃茄及洗愛玉體驗受到熱烈回響，4月延續熱潮，推出草莓系列活動，包含推出廚房系列的「草莓鳳梨泡菜」，先到MINI草莓園採草莓，再搭配當季鳳梨和蔬菜，釀製別出心裁的「草莓鳳梨泡菜」，主辦單位還會提供精緻的桶裝，讓民眾送禮自用都開心滿滿。

另外，還有以紅豆及草莓為主題的「草莓大福DIY」，採收草莓鮮果後，即可輕鬆簡單製作點心草莓大福帶回家，體驗自己捏出美味的樂趣。現場只要消費滿50元可兌換一張點券，集點券就可免費參加體驗活動。

市集有來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，展售當地當令新鮮蔬果等農產外，此次特別邀請來自鳥松區農會宏舜興農場的高雄青農，以新型的城市移動農場概念，發展無毒農業的草莓量化生產，這樣的生產方式可降低病蟲害，保障消費者食的安全。

宏舜興農場也提供草莓盆栽50元帶回家的優惠，及現場採草莓體驗活動，歡迎喜愛草莓的朋友踴躍參加，與農民交流。