今年清明連假「車流多」、「車禍多」！5天清明連假結束，根據高公局統計，清明連假首日由於返鄉祭祖加上旅遊人潮，使得雪隧南向創下歷史第2大量，連假期間平均每日通過國5雪隧的車潮也高達7.5萬車次。此外，假期較尖峰的前3日每日平均肇事169件，也比去年的133件大增27％，又以連假首日肇事196件最高。

高公局表示，清明連假期間國道全線每日雙向交通量平均118.2百萬車公里（mvk），比去年同期平均109.7mvk增加8％，且首日雪隧南向創下歷史第2大量。

連假期間每日雙向交通量介於106.5至123.8mvk，其中，南向交通量以首日69.3mvk最高，北向以第4日63.8mvk最高，雙向以第2日的123.8mvk最高，是平日的1.4倍。其中假期較尖峰得前3日交通量平均是122.9mvk，較去年增加12％。

統計顯示，連假期間國道半小時內車速低於40公里的路段數平均是2.0％，較111年同期平均1.9％略增0.1％，研判主要是因為交通量增加、首日天候不佳及前3日肇事件數較多。

連假期間平均每日通過國5雪隧有7.5萬車次，是平日的1.3倍，比去年同期平均7.1萬車次增加6％；首日雪隧南向通過量更創下歷史第2大量。

高公局表示，本次北向高乘載管制時段由14至21時調整為13至18時，有效提前紓解北向壅塞情形，尤其第2日及收假日壅塞明顯改善，第3日及第4日亦略有改善。

本次連假平均每日肇事件數是134件，與去年相近；但假期較為尖峰的前3日每日平均肇事169件，比去年的133件大增27％；其中以連假首日肇事件數196件最高。