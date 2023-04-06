「大開劇團」推出兒童歌舞劇新作《好久茶的秘密14-魔法學院神秘事件》。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

街藝派對-Steven 鍾易錚幽默逗趣的雜耍特技表演。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

街藝派對-uni優尼客當代馬戲團表演。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

街藝派對-花火舞姬林捲兒結合多種風格無限的火舞表演。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市葫蘆墩文化中心歡度40周年，4月份展開表演、慶賀典禮、特展、文創市集等一系列精采活動，首場重頭戲「街藝派對」，集結八場街頭藝人滙演於8、9日周末登場，接著29日由大開劇團帶來全新兒童劇創作《好久茶的秘密14-魔法學院神秘事件》劇場版首演，邀請親子一起共襄盛舉。

文化局表示，葫蘆墩文化中心戶外廣場8、9日連續兩天舉辦「街藝派對」，邀請8位知名街頭藝人，包括「即將成真火舞團」-花火舞姬林捲兒以火焰呼拉圈，結合多種風格無限的火舞表演、榮獲國際冠軍的方庭良扯鈴表演、令人驚艷的Uni優尼客當代馬戲團「馬戲嘉年華」，還有默劇、身體特技、丟球雜耍晃梯、舞蹈、魔術等精采演出。

4月29日則邀請全國知名、國藝會Taiwan Top團隊「大開劇團」演出兒童歌舞劇新作《好久茶的秘密14-魔法學院神秘事件》，魔法學院發生懸疑的失蹤案，使降魔騎士們的調查陷入瓶頸，經過一連串追捕嫌疑犯的恐懼挑戰後，終在巫神皇后面臨生死關頭時刻揭曉真相。導演李明澤擅長以反轉手法打造原創魔幻歌舞劇，讓觀眾從劇情及不同角色中，學習「愛與勇氣」及「守護與團結」。

演出當天特別規畫兩場免費「藝遊劇場導覽」，讓參與的大小觀眾實際走上舞台，體驗劇場內神奇的祕密基地。葫蘆墩文化中心說明，「豐采四十 有葫同饗-40周年館慶」表演、慶賀典禮、特展、文創市集等活動將陸續登場，邀請大家一起熱鬧歡度慶生會。