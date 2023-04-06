高雄台鋁MLD商場近年易主加上櫃位調整，人氣不若以往，前陣子PTT鄉民推爆「台鋁之後會不會收起來」，感嘆台鋁有特色，卻沒有人潮。據了解，王品集團人氣麻辣鍋品牌「青花驕」最快5月下旬將進駐，可望帶來集客效應。

PTT鄉民近日發文感嘆說，台鋁很適合觀光客去，但現在人潮不比當年，228連假期間逛，只有小貓兩三隻，裡面有特色裝潢跟用心選品，真的不想要它收掉，「唉，有在地大大知道為什麼？覺得很可惜⋯⋯」。

日前台鋁向本報透露，有些區塊櫃位尚在努力招商中，今年年中會陸續定案，屆時再向外界公布好消息，也感謝網友的關心及建議，商場都有看到，也會虛心改善。

今天台鋁也在臉書粉專證實，王品旗下人氣麻辣鍋品牌「青花驕」5月將進駐，不少網友也回應超期待，「台鋁才沒有要收，台鋁沒有想要輸」、「如果爭取到一蘭拉麵進駐更好」、「太棒了！感覺人氣要回籠了」，也有人敲碗鼎泰豐進駐。

「青花驕」目前在高雄只有北高雄的裕誠店，常常一位難求，熱門時段必須1、2周提前預約。近日MLD「青花驕」也在人力銀行上張貼徵才訊息，招募廚工等人員，目前正在加緊趕工中，力拚5月下旬營運。