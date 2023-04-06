馬力歐、范宸菲二度合作默契佳。（公視提供）

馬力歐、范宸菲二度合作默契佳。（公視提供）

公視 《國際橋牌社》外傳《和平歸來》上周六播出第3集，劇情出現由馬力歐飾演的娛樂周刊主編王照陽，與范宸菲所飾演的記者蘇婉甄打賭，原本一句玩笑話「妳真的有獨家我就叫妳媽媽」，沒想到一語成讖，范宸菲真的拍到博愛醫院偷偷轉走感染SARS病患的獨家畫面，馬力歐不得不向范宸菲欽佩大喊：「媽媽妳真厲害！」

馬力歐再度演出媒體高層，刻意壓低綜藝感、罵人罵出新層次。他透露這段趣味台詞是他臨時加的，他表示製作團隊一直以來都是給予演員極大發揮空間，尤其自己所飾演的王照陽角色，他的個性跟調調一般編劇很難揣摩，「這次大概35％的台詞都是自己加的，這樣才能讓這個角色人設更鮮明，『叫媽媽』這段也是現場突然蹦出來的台詞。」

馬力歐還提到一場印象深刻的戲，是王照陽在罵員工，問他們有沒有親戚是BTV的，不然怎麼跟BTV的一樣笨，他笑說：「就是透過國橋宇宙延伸出來的哏，我想有看第二季的就會懂」，對此也有網友表示「每個禮拜最期待就是看馬力歐和屬下的互動！」

從《國際橋牌社》第一季飾演報社主任，到第二季轉戰電視台主管、政論節目主持人，演到現在的外傳《和平歸來》週刊主編，馬力歐依舊在媒體圈打滾。對此馬力歐表示：「其實我一直有跟導演討論，王照陽這樣的資深媒體人，從報社到BTV電視台再到狗仔雜誌，原本他是一個很嗆、很敢罵人的主管風格，我覺得經過歷練後應該會慢慢收斂，綜藝感我也特別去壓低，火藥味比較不那麼強，也會罵人但是會有新的層次在。」

他也大讚再度合作的范宸菲：「宸菲一直都是一個穩紮穩打型的演員，跟她合作默契上越來越純熟！」范宸菲劇中被馬力歐挖角到週刊工作，再次共事表示對戲起來，非常自在、安心。對於馬力歐常不按牌理出牌的臨場反應，范宸菲也笑說：「馬哥依然維持其風格，許多台詞都不在劇本裡，但有趣的事情就在於那些沒有寫在劇本裡的，彼此的互動和丟接都非常隨機生動！」