亂丟垃圾惡行全被拍下 桃園「這地區」檢舉案最多

桃園市蘆竹區5日晚間有民眾將自家垃圾一袋袋往河川裡面傾倒，亂丟垃圾的畫面遭一旁的民眾全部錄下，畫面遭民眾PO網流出，引起網友怒轟缺德。對此環保局表示，亂丟垃圾違反廢棄物清理法可裁罰1200到6000元不等罰鍰，檢舉獎金比例也提高至75％，經統計最多檢舉案的地區為中壢區，其次則是桃園區。

影片中可見，民眾將廂型車開到蘆竹區南竹路二段300巷附近的橋上，男性駕駛下車後打開後車廂，隨即拿出1包用橘色塑膠袋裝好的垃圾，轉身直接將袋中垃圾倒在河川當中。亂丟垃圾的惡行全被對面的熱心民眾拍下檢舉並PO網公審。

網友紛紛直呼「明目張膽亂丟實在太缺德」、「動作很熟練，看起來很常丟」。有不少民眾感嘆，亂丟垃圾真的抓不完，很多人看四下無人就肆意亂丟。另有人呼籲，雖然抓不完但能檢舉一個是一個。

環保局回應，該案檢舉人於4月6日凌晨至市府檢舉違反廢棄物清理法網站提出檢舉，但原始上傳影片未有時間，已請環境清潔稽查大隊蘆竹區中隊洽警察局協助調閱附近監視器，後續視警察局提供資訊，取締告發違規行為人，違反廢棄物清理法可裁處新台幣1200到6000元不等罰鍰。

環保局表示，自2021年11月15日修正桃園市違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法後，棄置垃圾包獎勵金比例從原本的10％提高至75％後，獎勵金比例提高後也大幅提升民眾檢舉的意願。

環保局統計，2021年11月15日至2023年3月底，亂丟垃圾包的檢舉案總計受理138案，其中49案因違規行為不明確、車牌無法辨識等原因無法成案，剩下的89案皆已依法告發處分，其中又以中壢區遭檢舉50案最多，其次為桃園區的10案。