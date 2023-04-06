靜宜大學二年級20歲的林姓女學生，於今年3月29日走出學校後人間蒸發，超過9天渺無音訊，警方清查後，發現女大生已於3月30日出境前往英國，但在曼谷轉機途中就下機，警方透過刑事局駐泰國聯絡官協助調查，目前確定林女持護照入境緬甸，目前尚未離境，因此認定林女人還在緬甸境內。

林姓女大學生的家人質疑，她的聯絡方式，包括社群帳號等都被對方控制住，連租屋處的監視器都壞掉，警方也沒有消息，不排除對方是人蛇集團的可能？

警方表示，接獲家長報案後，立即調閱3月29日的監視器，發現林女當天從學校步行出來後，走到學校附近的麥當勞，再從巷子走進去；尤其林女手機目前關機中，機車停在校外的租屋處，警方透過警政系統，積極全力協尋中。

警方強調，林姓女大學生失蹤案，女大生已於3月30日出境，家屬於4月2日晚間報案。但警方透過航空公司清查，發現林女原本欲搭機前往英國，卻入境泰國曼谷，再透過刑事局駐泰國聯絡官，調閱入出境資料，發現目前林女已入境緬甸，是否是被人蛇集團帶走，目前還須進一步釐清案情。