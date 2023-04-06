因應台灣2050年淨零碳排目標，交通運具「減碳」成為當務之急，為逐步落實淨零藍圖，交通部擬訂2030年達成「市區公車及公務車全面電動化」、「郵務機車50%電動化」、「補助50萬輛電動機車」、「補助500輛電動計程車」及「投資2款新物流車型」六大目標。

中華eMOVING自2013年推出eMOVING super首款電動商用機車，便積極推動綠色物流、深耕商用車市場，先後服務中華郵政、黑貓、肯德基、Pizza Hut、摩斯漢堡、國雲等企業客戶，提供低碳排、高動力產品，滿足企業對綠色運具的需求。2023年eMOVING推動低碳運輸再傳捷報，導入1000台電動機車至中華郵政，使用市場唯一的普通重型快充機車，協助政府、企業共同推動淨零碳排，為環境永續提供助力。

台灣是機車大國，走遍大街小巷都可看到機車穿梭的身影，根據交通部公路總局統計，截至2023年1月，台灣的機車登記總數共有1439萬7548輛，同期間台灣的家戶數總計約為909萬9394戶，平均每一家戶擁有1.58輛機車，使台灣躍居為全球機車密度最高的國家。

由此可知，機車電動化發展策略將成為運輸轉型的重大關鍵，為達成2040年全面禁售燃油車的目標，交通部從公部門運輸著手，中華郵政率國營事業之先，導入「綠色車隊」，持續汰換旗下燃油車款，自2017年起陸續採購電動機車對應郵件運送業務，累積採購車逾3200台eMOVING電動郵務車。如增加台灣電公司、台灣自來水公司及各鄉鎮區公所等公部門，累積之eMOVING公務用車將超過4000台，透過低碳運輸每年可減少696公噸碳排放量，相當於1.8座大安森林公園碳吸附量，以綿密的綠色運輸網絡共同減碳。

綜觀目前電動機車市場雖以換電式車款為銷售大宗，但eMOVING仍秉持多元能源的產品組合，至今不放棄充電這條能源補充方式，原因在於經濟性的考量，以充電電費計算，一塊錢可以跑15公里，市面上以換電計算，一公里約1.3元，等於一塊錢跑不到1公里。加上只要有110V插座即可充電，能源補充建置成本大幅降低。換電的電動機車則不確定每次是否拿到滿電的電池，對於使用者來說，很容易產生里程焦慮，也大大增加企業主為公司添購充電式電動機車的意願。