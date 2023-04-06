一段戀愛關係中最重要的就是溝通，但有些人當遇到意見不合時，動不動就搞冷暴力，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、處女座、巨蟹座如被另一半惹到不開心，就會開啟冷戰模式，這時不管怎麼去哄他們，只會毫不領情，並且臭臉相待，講話也會非常傷人。

▍摩羯座

摩羯座非常固執，如被對方惹到不開心，很容易就開啟冷戰模式，且不給好臉色看，也不吭聲說什麼，即使另一半示意也當做沒看到，因他們只想用冷漠來抗議，摩羯座不太會妥協，一旦狠下心，會將冷戰到底。

▍處女座

處女座超級難搞，如對方想跟他們玩冷戰，處女座只會更狠。這時不管怎麼去哄他們，就是毫不領情，並且臭臉相對，甚至講話也變得很傷人，唯一的辦法就只能等待處女座自己消氣。

▍巨蟹座

巨蟹座善於隱忍，極少會跟戀人吵得面紅耳赤，他們習慣把所有抱怨、難過、憤怒壓抑在心底，而在不知不覺中，就已開啟冷戰模式，不給好臉色，冷落對方，即便對方用各種方法哄巨蟹座，他們只會面不改色、無動於衷，因為他們是真的生氣了。