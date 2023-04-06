新北市汐止火車站外今（6）日清晨6時30分許發生計程車司機遭勒斃命案，41歲陳姓男子酒醉在排班計程車旁小便，計程車駕駛65歲林姓男子見狀，先與陳男言語爭吵，接著扭打成團，陳男緊勒林男頸部，使林失去呼吸心跳，警方到場逮捕陳男並將林男送醫，無奈急救無效。偵訊時陳男供稱，因為酒醉，對過程全無印象。警方訊後以殺人罪嫌將陳嫌送辦。

汐止警分局表示，員警獲報到場時，發現2人受傷倒地，經查係排班的計程車駕駛林男與陳男發生口角，進而產生肢體衝突，林男當場失去生命跡象，送往汐止國泰醫院急救後宣告不治。員警當場逮捕陳嫌，但陳嫌泥醉及有外傷，亦送往汐止國泰醫院醫治。

警方隨後封鎖現場及由偵查隊鑑識人員採證，同時調閱周邊監視器釐清案發過程。由於陳嫌上午仍處酒醉狀態，無法接受偵訊，酒測值高達1.07mg／l，分局指派警力在醫院戒護，接近中午陳嫌才恢復神智，被帶回警局偵訊。

偵訊時，陳嫌自稱從事外送員，昨晚10時許起在樟樹二路的便利超商外喝酒，混雜喝了日本清酒、藥酒等多種酒類，對於案情部分，陳嫌一律回答「喝醉了，忘記了」。警方根據陳嫌說詞，到樟樹二路調閱3間便利超商周邊及店內監視器畫面，但均無陳嫌身影，目前尚在釐清。