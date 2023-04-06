台鹽前董事長陳啟昱被爆料涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料；對此，高雄市政府農業局晚間表示，將會依規定查處並請權管單位裁罰，同時也將請農地所有人改善。

民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，質疑陳啟昱曾任高雄市副市長和黨內要職，因而官官相護，在農牧地上蓋房舍卻不用登記或被查？民進黨政府興師動眾查顏寬恒豪宅，「那麼陳啟昱涉及違法的房舍，是否也以相同力度立刻啟動調查？」

陳琬惠說，她利用連假南下一趟高雄旗山查訪，發現這座豪宅佔地超過1500坪，且戒備森嚴，不僅門口有多支監視器，裡面還有很多狗吠聲，附近居民透露陳啟昱和現任夫人住在裡面。

陳琬惠指出，這棟豪宅位於高雄市旗山區旗甲路一段206巷168號，地號為662、663，兩筆土地都屬於農牧用地，交易時間皆為2017年11月3日，一坪1.8萬元，面積1739.75坪，總價3090萬元。

她上網到高雄市建築執照存根查詢系統搜尋，發現沒有相關的登記資料，「也就是說這筆土地上應該是沒有建物的」，接著又到農委會農地盤查系統搜尋，也查無陳啟昱農舍登記資料，「這塊土地上沒有建物登記，也沒有一般農舍登記，但事實是蓋了房子的」，可見這棟建築並未經過正式程序申請，沒有一般建物登記，也沒有農舍登記。

對此，高雄市政府農業局表示，根據農業發展條例第8-1條規定，在農業用地上興建有固定基礎之農業設施，必須先取得農業設施容許使用，然後再依法申請建築執照。

農業局指出，旗山區旗甲段662、663地號等2筆土地上存在，經過初步勘察，現況農地上存在臨時性的貨櫃屋，並未取得農業設施容許，農業局將依規定查處並請權管單位裁罰，同時請農地所有人改善。