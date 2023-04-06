日本媒體報導，根據防衛省消息人士說法，沖繩附近今天（6日）下午有陸上自衛隊直升機失去蹤影，機上人數可能多達14人。陸上自衛隊正緊急確認詳細狀況。

綜合共同社、日本放送協會（NHK）報導，這架陸上自衛隊直升機失聯地點在沖繩縣宮古島附近，直升機於雷達上消失之後，當局已火速了解情況。

據防衛省人士透露，這架陸自直升機機種爲UH60，隸屬於熊本縣高遊原分屯地第8飛行隊，失聯之前正在進行航空偵察任務，原計當地時間下午5時於宮古島降落。

日本海上保安廳透露，當地時間今天下午4時30分左右傳來直升機失蹤的消息，位置大約在宮古島市宮古機場西北方向約18公里處海面，機型為UH60，保安廳已派出4艘巡邏船出海搜索。

日本氣象廳表示，宮古島附近有鋒面，大氣狀態不穩定，但下午4時30分左右宮古島周邊沒有顯著積雲發展，也未偵測到雷電，因此認爲當地風雨並不是非常強烈。

《琉球新報》引述陸上自衛隊人士說法報導，直升機於當地時間下午4時33分在雷達失去蹤跡，失聯海域位於伊良部島以北4公里，該直升機包括駕駛員在內可乘坐多達14人，但實際人數尚不清楚。共同社的消息來源則表示，機上大約有10人。