山東艦首次前出第一島鏈進西太海域，大陸專家指雙航母具備遠海戰力。圖為殲-15戰鬥機在山東艦準備起飛。（中國軍網）

澎湃新聞6日引述路透報導，由中國大陸海軍首艘國產航母山東艦組成的航母編隊，5日穿越巴士海峽，經過台灣東南海域展開首次西太平洋訓練。在蔡英文過境訪美背景下，山東艦首次進入西太海域遠海訓練，引發外界高度關注。大陸專家稱山東艦「已形成戰鬥力」。

澎湃新聞報導，大陸軍事專家王雲飛說，一個航母編隊除了航母本身，通常還會有驅逐艦、護衛艦甚至潛艇。山東艦於2019年12月17日交付海軍，該艦是中國第一艘完全自主設計、自主建造、自主配套的國產航空母艦，標誌著中國海軍正式迎來國產航母時代。

從官方公布的山東艦動態來看，在山東艦還未交付部隊之前，殲-15戰鬥機就已經在航母上進行起降訓練，而去年12月「又有一批殲-15飛行員取得夜間航母資質認證」的報導，則證明山東艦的戰鬥機早已具備夜間起降能力。

王雲飛認為，遼寧艦探索出來的戰鬥力生成模式和經驗可以讓山東艦加快形成戰鬥力，此前官方說該艦取得了戰備訓練的通行證，此次遠海訓練很可能表明山東艦已經形成了初步作戰能力，能夠執行戰備任務。

王雲飛稱，山東艦首次進入西太海域進行遠海訓練還表明中共海軍遼寧艦和山東艦「雙航母」都具備執行遠海任務的能力，在未來一些可能出現的情況，「雙航母」部署在關鍵海域，整個軍事態勢都會有不一樣的效果。

王雲飛指出，「況且我們的航母不會一直停留在『雙航母』時代，以後數量再增加若干艘，戰略態勢和軍事態勢又是不一樣。」

2022年6月17日，經中央軍委批准，中國第三艘航空母艦被命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。 福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

除了雙航母，航母與兩棲攻擊艦共同進行遠海訓練的場面也值得注意，因為兩棲攻擊艦海南艦在今年進行首次遠海訓練。大陸央視報導，由兩棲攻擊艦海南艦、飛彈驅逐艦呼和浩特艦、非彈護衛艦柳州艦和綜合補給艦查干湖艦組成的南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊，完成戰訓任務後返港。海軍遠海訓練編隊30天航行9000多海里，先後在南海、西太平洋等海域訓練，錘煉部隊聯合作戰能力。

此次山東艦遠海訓練的時間正值蔡英文過境訪美，引發外界熱議。新加坡《聯合早報》刊文認為，這是大陸的軍事表態。

值得一提的是，日本防衛省5日發布消息稱，中國海軍1艘驅逐艦經過台灣與與那國島之間海域，進入東海。