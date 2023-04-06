媒體近日發布六都市長上任百日民調，桃園市長張善政的施政滿意度高達7成，市民光榮感部分更以超過8成居冠。對於獲得大部份桃園市民肯定，張善政感謝市民的支持，認為光榮感是一起的，他也非常光榮能夠擔任桃園市長。粉專「政客爽」指出，2015年的上任百日施政滿意度民調，行政院副院長、時任桃園市長鄭文燦僅拿到42％滿意度，輸給時任台中市長林佳龍，在六都吊車尾，完全被現任的張善政70％滿意度輾壓。

根據《三立電視台》近日所發布的六都首長施政百日民調，張善政以81％在市民光榮感調查奪冠。而在施政滿意度部分，張善政也獲得高達7成滿意度位居第三，僅落後於台中市長盧秀燕的80.4％及高雄市長陳其邁的76.7％。在六都兩位新任市長組中，也比台北市長蔣萬安的58.4％高。張善政今(6日)談到上任百日感想時說，自己從上任後每一天沒有一分鐘浪費掉，都在想說怎麼樣替市民多做一點事情。他也謝謝市民的支持。

政客爽今(6日)也在臉書發文強調，「民進黨一直鬼叫懷念鄭文燦、選錯人，結果最新百日民調打臉，桃園人多數民意根本沒覺得選錯人啊！」該粉專也提及，2015年鄭文燦百日民調是六都吊車尾，比海水採礦遭騙的林佳龍還低。張善政上任百日完成22項政見，這就是硬實力，也是桃園人有感的政策。

媒體人張禹宣留言說「同溫層越來越厚了」。網友表示「張善政和盧媽媽都不錯！」、「想起他臺大碩士論文！嗚嗚嗚嗚」、「只有那些做桃園市府標案的廠商，會懷念鄭文燦」、「吃得肥肥，裝得槌槌，吃相難看」、「拿張院長跟鄭文燦比，根本是貶低院長，院長跟自己比較就可以了」、「拿鄭文燦和善哥比，我都想幫文燦抱不平了～等級差那麼多怎麼比…」。

此外，《桃園電子報》自3月28日起至4月4日，也以桃園市民為對象，針對張善政上任百日滿意度做網路問卷調查。排除相同IP及機器人後，共2341人填寫問卷。該份調查結果顯示，對張善政「施政滿意度」非常滿意加還算滿意達人1301人(55.5％)、非常不滿意加不太滿意則為935人(39.9％)。與前市長鄭文燦比較，認為張善政好很多加好一點有1232人(52.5％)、差很多加差一點則有925人(39.4％)。