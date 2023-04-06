統計局還修正了一月的工業數據，從增加3.5%上修為3.7%。修正之後，該指數自去年12月以來，累計增加5.8%，足以彌補12月的大幅下2.4%。

荷蘭ING的總體經濟主管Carsten Brzeski說，德國工業似乎從冬眠中甦醒；但是儘管出現強勁的反彈，工業生產仍稍微低於疫情爆發前的水準。

預計未來幾個月的工業生產將進一步增長。

凱投經濟(Capital Economics)資深歐洲經濟學家Franziska Palmas說，大量積壓的訂單、較低的能源價格、供應鏈限制的緩解，都應該會繼續支持工業生產。

Pantheon Macroeconomics預計，德國第一季的工業生產將為季增3.0%，輕鬆扭轉第四季的0.5%下降。

德國二月的工業生產為年增0.6%。

在二月，大多數的經濟部門都出現成長，其中汽車製造業錄得7.6%的月增幅度。汽車業也是德國佔比最大的工業部門。