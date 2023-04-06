據六都最新買賣移轉資料顯示，第一季六都建物買賣移轉棟數為4.9萬棟，年減24%，六都全面出現衰退，年減幅度在19%~28%，台北市第一季移轉棟數5677棟，年減28%，新北第一季移轉棟數12521棟，年減25%，桃園市第一季移轉棟數8190棟，年減28%，台中市第一季移轉棟數9870棟，年減23%，台南市第一季移轉棟數4932棟，年減19%，高雄市第一季移轉棟數8025棟，年減22%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年3月是去年單月移轉數據最高的時間點，以1、2月買氣都較前一年度衰退來看，3月移轉年減18%符合市況，不過比較前兩月與3月移轉狀況，前兩月年減28%，但3月收斂到年減18%，整體交易量量縮幅度有收斂跡象，以去年上半年火熱、下半年趨冷的市況來看，預料下半年移轉棟數年度變化就有機會轉正。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，目前在經濟前景多空未明的狀況下，房價難有上漲的理由，但全球通膨仍未明顯緩和，房價要走跌恐怕也不容易，建議有意購屋的民眾，趁目前價格盤整，積極看屋、詢價，審慎評估財務負擔能力，量力而為。

今年房市狀態為價不降、量不來，尤其央行去年連續升息後，已有部分族群房貸利率破2%，住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，買方購買力被壓縮，且政府打炒房態度不變，讓買方更為期待價格修正，導致成交不易突破。